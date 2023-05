Angelo Fermo, insegnante di economia allo Jean Monnet di Mariano Comense dal 1989, non ce l'ha fatta: aveva 66 anni ed è rimasto vittima di un tumore.

È venuto a mancare Angelo Fermo, storico insegnante dello Jean Monnet

Purtroppo non ce l'ha fatta Angelo Fermo, storico insegnate dell'istituto di istruzione superiore Jean Monnet di Mariano Comense. Una carriera trentennale, dall'89 in cattedra, a formare centinaia di alunni in economia nel corso di "Amministrazione Finanza e Marketing".

"Era qua da decenni - racconta il dirigente scolastico Filippo Di Gregorio - Insegnava economia in maniera seria, era proprio un bravo insegnante e infatti era molto ben voluto dai suoi studenti".

Un ottimo rapporto, che si instaurava ogni anno con coloro che iniziavano il primo anno e che lasciava un ottimo ricordo in coloro che uscivano dal quinto. Una routine che presto si sarebbe interrotta causa pensione. Infatti, Fermo l'anno prossimo avrebbe smesso di insegnare.

Una persona riservata, come racconta il preside Di Gregorio, alla quale verrà dedicato un momento commemorativo di preghiera questo giovedì, il 25 maggio 2023, alle 14.30 alla chiesa del Sacro Cuore di Mariano.