Eagles Cantù e Pesi Massimi aprono la raccolta fondi per vincere la battaglia contro Covid-19

Il Covid-19 si batte anche con la solidarietà. Tante sono le raccolte partite in queste settimane per supportare strutture, ospedali, medici ma associazioni di primo soccorso. Gli Eagles Cantù e i Pesi Massimi hanno deciso di scendere in campo aprendo una raccolta fondi.

Eagles Cantù e Pesi Massimi aprono la raccolta fondi

“Organizziamo la trasferta per la partita più importante. Per quella che sarà la vittoria più bella. Quella contro il Coronavirus. Ovviamente sarà una cosa virtuale, meglio evitare ogni dubbio. Prezzo totale (pullman più biglietto): a partire da 10 euro, trattandosi poi di offerte, liberissimi di offrire di più”, scrivono gli organizzatori. In base alla cifra raccolta si sceglierà a chi destinare tutto il ricavato.