È arrivato settimana scorsa l’atteso semaforo verde dal consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti per la ripartenza dei campionati di Eccellenza.

Eccellenza sì al ritorno in campo. La Pontelambrese: “Grande risultato per il calcio”

Via ai recuperi il 21 marzo, e da aprile si riprende con il calendario per concludere il girone di andata. “Un grande risultato per il calcio lombardo, finalmente è passata la linea per cui l’Eccellenza è un campionato di interesse nazionale, perché ha ricadute anche sulla Serie D e sulle squadre professionistiche», ha commentato il presidente della Pontelambrese Federico Laiso. Nella riunione che il Comitato regionale aveva organizzato a gennaio con le società, queste ultime si erano divise sull’ipotesi di riprendere i campionati. Quelle più attrezzate economicamente spingevano per giocare, le altre temporeggiavano.

