Eccesso di velocità e abuso di alcolici: pioggia di multe

Controlli serrati anche in orario notturno sulle strade di Olgiate Comasco e pioggia di multe.

Più pattuglie impegnate sulle strade

L'ultimo week-end ha visto la Polizia locale olgiatese attiva con più pattuglie per contrastare in particolare gli eccessi di velocità sulla statale Briantea e sulla provinciale. Inoltre, controlli anche per intervenire sul problema della guida sotto effetto di alcool e stupefacenti.

Più di 250 veicoli controllati, 40 multe

In 24 ore, come veicola la pagina social del Comune di Olgiate Comasco, grazie al coordinamento del comandante Valeria Giudici e del commissario Stefano Giampaolo (rinforzo entrato in servizio nel mese di settembre), responsabile del servizio esterno, sono stati controllati più di 250 veicoli. Sono state contestate 40 violazioni per eccesso di velocità e due conducenti sono stati colti alla guida in stato di ebrezza alcolica.

Controlli con l'etilometro, due patenti sospese

Una persona, di giovane età, è risultata essere recidiva con patente rinnovata per solo quattro mesi e divieto assoluto di alcool: è stato fermato sulla strada provinciale 23 ad alta velocità con un tasso alcolico di tre volte superiore al consentito.

Un altro conducente professionale alla guida di un autocarro è stato fermato e sottoposto alla prova dell’etilometro, con un valore di oltre 2 grammi litro. Entrambi sono stati denunciati penalmente per guida in stato di ebrezza con revoca e sospensione della patente di guida.

Più controlli per garantire sicurezza

Come puntualizzato dal Comune, in relazione ai controlli in orario serale e notturno, questi servizi della Polizia locale fanno parte di una rinnovata e crescente attività degli agenti olgiatesi atta a migliorare la sicurezza dei cittadini.