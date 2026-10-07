Ecco come cresce il nuovo oratorio parrocchiale

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Il nuovo oratorio parrocchiale di Olgiate Comasco prende forma.

Nuovo oratorio, ecco le travi

La costruzione del nuovo oratorio San Giovanni Bosco – edificio caratterizzato dal concetto dell’inclusività e da un importo totale di 4.598,326,31 euro – procede spedita. Lavori affidati all‘impresa IMM Srl (Investment Management Milano del Gruppo Meraviglia). Finite le fondazioni in cemento armato della sala polifunzionale, si è proceduto con le fondazioni del portico e la realizzazione dei vespai aerati e dei piani su cui appoggiare il prefabbricato. Pilastri collocati la scorsa settimana. Oggi, mercoledì 7 ottobre, montate le grandi travi (in legno lamellare) della sala polifunzionale.

Una grande opera che cresce

La messa in opera del prefabbricato è un passaggio significativo, perché visivamente permette di percepire meglio l’oratorio che sta prendendo forma. La conclusione della grande opera della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano è prevista per la fine del mese di settembre del prossimo anno.

Opera inclusiva, sostegno collettivo

Il notevole impegno della parrocchia, coordinato dalla Commissione ad hoc per la realizzazione del nuovo oratorio, passa anche attraverso un sostegno realmente collettivo. La spesa prevista, per realizzare una struttura non solo accessibile alle persone con disabilità e fragilità ma veramente inclusiva, è per una parte significativa già coperta. La quota mancante ammonta a 695.000 euro. E nelle ultime settimane sono state raccolte offerte per 2.470 euro.