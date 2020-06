Ecomobile, dal 3 giugno il servizio è nuovamente attivo: ecco gli orari

Ecomobile, dal 3 giugno il servizio è nuovamente attivo.

Ha ripreso a partire da mercoledì scorso 3 giugno il servizio di Ecomobile della società Service 24 Ambiente per i Comuni di Capiago Intimiano, Orsenigo e Brunate. Grazie al mezzo attrezzato di Service 24, i residenti dei tre paesi potranno tornare a conferire direttamente sul territorio comunale piccoli elettrodomestici (radio, asciugacapelli, televisori, ferri da stiro, frullatori, toner, lampadine e così via), altrimenti destinati al centro di raccolta più vicino.

L’Ecomobile, invece, non raccoglie verde, rifiuti pericolosi, frigoriferi, neon, batterie auto, pile stilo, oli e rifiuti pericolosi in genere, per il cui ritiro è previsto l’accesso ai centri di raccolta, oppure il ritiro su prenotazione a chiamata contattando il numero verde 800/031 233.

Gli orari e le modalità sono le stesse attive da prima dell’emergenza sanitaria: per Capiago Intimiano lunedì 8-11.30; mercoledì 14.30-17; sabato 8.30-10.30; per Orsenigo, martedì 14-16 presso ex Vosacec; martedì 16.15-17 presso via Dante; sabato 11.15-13.15 presso ex Vosacec; Brunate: sabato 14.30-16.30.