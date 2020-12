Il piccolo Edo dimesso dall’ospedale: il saluto della Polizia fuori dalla sua casa VIDEO

Edo dimesso dall’ospedale: la Polizia lo accoglie con le sirene accese davanti a casa.

Edo ha vinto la sua prima battaglia

Il piccolo Edoardo, un bimbo di quattro anni e mezzo residente a Faloppio e affetto da leucemia linfoblastica acuta ,ha vinto la sua prima piccola battaglia. A nove giorni dal suo ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove ha iniziato le cure contro la malattia, il suo corpo sembra aver risposto bene ed è stato, momentaneamente dimesso. Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18.30, ha fatto ritorno alla propria abitazione. Ad accoglierlo, come a infondergli tutta la loro forza, c’erano anche due equipaggi della Questura di Como, dove anche il padre lavora. Un bentornato magico per Edoardo, da sempre affascinato dalla divisa e da quelle ipnotiche luci blu sul tettuccio delle auto. Il momento è stato immortalato dai volontari di “Faloppio Oltre”, con due dirette sulla propria pagina Facebook. Purtroppo, l’abbraccio virtuale, è durato solo qualche secondo, giusto il tempo di un toccante applauso. Le difese immunitarie del piccolo sono molto deboli e non ha potuto trattenersi al freddo di dicembre. La battaglia è solo all’inizio e, per i prossimi due anni, Edoardo dovrà entrare in ospedale tre volte a settimana. Non sarà solo, perché tutta la comunità faloppiese lo grida in coro: “Forza Edo!”