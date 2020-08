Elettra Lamborghini e Afrojack, fuga romantica alla Tenuta dell’Annunziata FOTO

Fuga romantica alla Tenuta dell’Annunziata di Uggiate Trevano per Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack.

Elettra Lamborghini e Afrojack nel Comasco

Tappa comasca in questa estate 2020 per la coppia di futuri sposi. L’ereditiera della nota casa automobilistica e il dj olandese infatti convoleranno a nozze a settembre e con tutta probabilità, da quanto emerso finora, il wedding planner Enzo Miccio potrebbe organizzare per loro un matrimonio da favola a Villa del Balbianello a Tremezzo.

Nel frattempo i due nei giorni scorsi si sono goduti una fuga romantica sempre in provincia di Como. Nello specifico alla Tenuta dell’Annunziata di Uggiate Trevano, il meraviglioso resort con Spa nel bel mezzo di un bosco (quasi) incantato.

“Una coppia speciale con un bosco speciale come sfondo… #perfectmatch! Grazie @elettramiuralamborghini per aver voluto far conoscere #tenutadelannunziata anche a @afrojack!” scrivono i titolari su Instagram.

Elettra nel frattempo ha postato nelle sue stories diversi scatti dalla Tenuta: in camera, alla spa ma anche dal bosco dove ha fatto una camminata romantica insieme al suo futuro sposo.