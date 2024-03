Elezioni a Cantù: Il Pd candida Antonio Pagani

Il Partito democratico ha presentato questa mattina il suo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma l'8 e il 9 giugno. Sarà Antonio Pagani a correre per la poltrona di primo cittadino.

La presentazione

Pagani e un nutrito gruppo di sostenitori si sono trovati nella mattinata di oggi, giovedì 21 marzo, presso la bottega Motta, in via Virgilio a Cantù. Il candidato si è dunque presentato all'elettorato del centrosinistra, aprendo le porte a un'ampia coalizione ancora in via di definizione. "Il mio obiettivo è quello di creare una squadra che abbia competenze per gestire i processi, braccia per realizzarli, cuore per superare gli ostacoli, solidarietà per sorreggersi e completarsi, entusiasmo per caricarsi a vicenda e stima per riconoscere il valore reciproco", ha dichiarato Pagani.