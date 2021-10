Elezioni Amministrative, 23 Comuni al voto in provincia di Como

Elezioni Amministrative 2021: seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, e domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15.

Elezioni, tornata importante

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti gli eventuali ballottaggi andranno invece in scena il 17 e 18 ottobre. Interessati 1.200 Comuni in Italia, tra cui alcune "piazze" importanti come Roma, Milano, Napoli e Torino. In Lombardia la chiamata al voto interessa, oltre a una serie di piccoli Comuni (230), anche Milano e Varese.

I Comuni al voto

Per quel che riguarda la provincia di Como sono 23 i Comuni che dovranno eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Vanno al voto: Caglio, Carate Urio, Carbonate, Cavargna, Eupilio, Faloppio, Grandola e Uniti, Gravedona e Uniti, Griante, Inverigo, Lambrugo, Lasnigo, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Pianello del Lario, Pigra, Ponna, Pusiano, Sormano, Tavernerio, Trezzone e Veleso.