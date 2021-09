Elezioni, incontro col senatore Alessio Butti

Elezioni a Olgiate Comasco, Fratelli d'Italia organizza un incontro col senatore Alessio Butti.

Elezioni, campagna elettorale a Olgiate Comasco

Dopo i gazebo all'esterno del mercato, mercoledì, e gli incontri territoriali delle tre liste, Svolta Civica, Alternativa per Olgiate e Civitas Olgiate Comasco, proprio la lista numero 2 propone un incontro insieme al senatore lariano Alessio Butti (Fratelli d'Italia). "In vista delle Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre, domenica 26 settembre, alle 19, presso La Dolce Vita Restaurant & Lounge a Olgiate Comasco, i candidati di Fratelli d’Italia Fabio Santoianni e Domenica Alpinolo della lista ”Silvia Sindaco-Alternativa per Olgiate” hanno il piacere di accogliere per un aperitivo l’onorevole Alessio Butti", spiega un comunicato degli organizzatori.

Sarà presente il candidato sindaco

La serata vedrà coinvolta anche il candidato sindaco Donatella Silvia per discutere delle problematiche legate alla strada statale Briantea, tema sollevato a livello parlamentare dal deputato lariano presso la VIII commissione della Camera di cui è vicepresidente. "Sarà un’ulteriore occasione per la cittadinanza per conoscere i candidati del territorio", chiosano gli organizzatori.