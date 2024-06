Elezioni, Auser accompagna ai seggi i cittadini bisognosi di trasporto

In occasione delle prossime Elezioni europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, l'Auser La Nuova Età di Olgiate Comasco offre un importante servizio di accompagnamento ai seggi.

Auser sempre disponibile

Come è consuetudine, in accordo con l'Amministrazione comunale di Olgiate Comasco, l'associazione presieduta da Vladimiro Pina organizza, con i propri mezzi, l'accompagnamento ai seggi elettorali. Un servizio a favore dei cittadini che ne fanno richiesta, appoggiandosi al sodalizio.

Come prenotare

E' lo stesso presidente dell'Auser a spiegare come chiedere assistenza. "Ci si può prenotare per concordare gli orari ai seguenti numeri di cellulare: 341-3102205 e 331-3101575 - puntualizza Vladimiro Pina - Il servizio di accompagnamento è gratuito. Sono ben accette offerte a favore dell'associazione".

Appello ai cittadini

Per l'associazione olgiatese, sempre disponibile e attiva con preziosi servizi di trasporto a favore di persone in condizioni di bisogno (ad esempio per visite in strutture sanitarie o per la spesa alimentare), emerge una necessità di sostegno. "Facciamo appello ai cittadini per rendersi disponibili a un nuovo servizio che consiste nell'affiancamento ai nostri autisti in caso di trasporto di minori o persone diversamente abili. In questo caso non è necessario essere muniti di patente di guida", precisa il presidente dell'Auser.