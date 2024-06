Elezioni Binago 2024, quorum non raggiunto: il Comune sarà commissariato

A Binago vince, a mani basse, il partito del non voto: quorum non raggiunto dall'unica lista in campo. Il Comune sarà commissariato.

Elezioni Amministrative, risultato annunciato

Dopo il clamoroso caso delle due liste ricusate e non ammesse alla tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno, per la lista del candidato sindaco Alfredo Garavaglia l'obiettivo era quello di raggiungere il quorum (40%). Ma il risultato non lascia dubbi o interpretazioni: 29,39%. Quindi, il verdetto: il Comune di Binago è senza sindaco e sarà commissariato.

Dati eclatanti in negativo

I dati parlano chiaro: quello dell'affluenza alle cinque sezioni da scrutinare si è fermato al 29,39%, mentre cinque anni fa si era attestata al 63,21%. Decisiva, quindi, l'esclusione, delle due liste - quella della maggioranza uscente con candidato sindaco Maricla Vitulo e l'altra con candidato sindaco Maria Luisa Brai - per far sì che a larga maggioranza gli elettori abbiano scelto di non recarsi ai seggi.

La delusione dell'unico candidato sindaco

Per Garavaglia, che si era dichiarato pronto alla sfida col quorum e anche all’eventuale incarico da primo cittadino, delusione per il risultato ampiamente negativo. Nulla da fare, la popolazione ha scelto di non scegliere. Quindi, il Comune sarà commissariato.