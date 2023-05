Elezioni comunali 2023: vince Chindamo, rieletto sindaco

Elezioni comunali 2023: Fabio Chindamo vince e viene riconfermato sindaco di Bulgarograsso.

Elezioni comunali 2023, vittoria per Chindamo

Adesso è ufficiale, il sindaco uscente Chindamo ce l'ha fatta: riconfermato primo cittadino, pur se con uno scarto ridotto rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa. Alla fine ha prevalso sull'avversario, Giuseppe Clerici, con una differenza di 49 voti.

Tensione tra liste, esultanza dei vincitori

In attesa della conferma dei risultati dai tre seggi c'è stata anche un po' di tensione tra le due liste in campo per governare Bulgarograsso. Arrivato il dato definitivo, quello che appunto ha ufficializzato lo scarto di soli 49 voti a favore di Chindamo, decretandone la vittoria, lo stesso riconfermato sindaco ha esultato tra strette di mano e abbracci. Presenti al suo fianco la moglie e le figlie per condividere un momento storico: quello che sancisce il via libera al Chindamo bis.

La prima dichiarazione del riconfermato sindaco

Chindamo soddisfatissimo e anche con una frecciata riferita al clima della campagna elettorale: "Abbiamo capito in corso di campagna elettorale che avevo conto, praticamente, tutti i miei predecessori. Questo, fa assaporare ancora di più la vittoria. Ringrazio tutti quelli che hanno votato per noi e hanno capito il nostro percorso. Si riparte. Ero anche pronto ad andare in minoranza...".

L'amarezza degli sconfitti

Non essendo presente ai seggi il candidato sindaco Giuseppe Clerici, la prima dichiarazione sull'amara sconfitta l'ha rilasciata Ferruccio Cotta, candidato consigliere. Seppur sia stato recuperato un bottino pari a più di venti punti percentuali, rispetto alla precedente tornata elettorale, il finale è amaro, essendo mancato proprio lo spunto necessario per riuscire a vincere. E Cotta lo puntualizza.