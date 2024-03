Elezioni Comunali Cassina Rizzardi, Mariani si candida a sindaco

La minoranza di Cassina Rizzardi ci sarà, sulla candidatura del sindaco uscente ancora nessuna ufficialità. Al momento, c’è solo una certezza: il capogruppo di opposizione, Alessio Mariani, a giugno si presenterà di nuovo al giudizio degli elettori. A darne conferma è proprio il diretto interessato.

Mariani candidato sindaco

"Sì, mi ricandido - afferma deciso - Il gruppo però è in divenire. Sono ancora in via di definizione le persone che faranno parte della lista. Stiamo valutando i vari nominativi. Una cosa è certa: nel gruppo che si presenterà alle prossime Elezioni faranno parte anche alcune persone del paese". E’ in fase di definizione anche chi, dell’attuale minoranza, si vorrà di nuovo mettere in gioco nel tentativo di guidare il paese per i prossimi cinque anni. "Fabio Mazza, già in Consiglio comunale, farà parte della nuova lista - precisa Mariani - Non ci saranno invece Giovanni Spataro e Giacomo Maisto, entrambi in lista con me nel 2019".

Programma pronto

"Lo stiamo già definendo - svela il capogruppo - Abbiamo individuato una decina di punti. Tra questi ce n’è anche uno cui va data la priorità assoluta: villa Porro Lambertenghi, per la quale la Provincia ha stilato già un progetto. E da tantissimi anni che è in stato di degrado avanzato e questa situazione peggiora sempre di più. Per questo cercheremo di arrivare a una soluzione anche alla luce della parte progettuale proposta dalla Provincia e dal suo presidente Fiorenzo Bongiasca". Tra i vari punti del programma, in fase di studio, ci sarà anche la riqualificazione di via Guanzasca, il tratto di collegamento tra Fino Mornasco e Cassina Rizzardi. Per l’arteria viabilistica è necessario un intervento urgente. La nuova lista si sta impegnando anche in questo senso. Per quanto riguarda il sindaco Piergiorgio Bonino, invece, ancora nessuna certezza circa la sua ricandidatura.