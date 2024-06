Elezioni comunali: il dodicesimo consigliere è Stefano Arena

Dentro Stefano Arena: dai risultati corretti delle Elezioni comunali a Uggiate con Ronago, è lui il 12esimo consigliere.

Elezioni: caos iniziale per i voti

Dai risultati delle urne, ha vinto Ermes Tettamanti con 1.433 voti, seguito da Agostino Grisoni con 1.130, Diego Dondelli con 793 ed Efrem Bordessa che ha totalizzato 328 consensi. Questo ultimo dato, però, non coincideva sul verbale finale e la comunicazione ufficiale e sul dato sbagliato era stato applicato il quoziente necessario per creare il Consiglio. Nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, riuniti i presidenti dei cinque seggi, il neoeletto sindaco e il segretario comunale e gli uffici che si sono messi in contatto con la Prefettura. Corretto il verbale, Stefano Arena (candidato a fianco di Dondelli che ha ottenuto 138 preferenze) è il 12esimo in consiglio.