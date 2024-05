Elezioni comunali: il sindaco uscente Castelnuovo è pronta a scendere in campo, ecco tutti i nomi della sua squadra

Elezioni comunali: ad Albavilla il sindaco uscente Giuliana Castelnuovo presenta la sua nuova squadra Vivere Albavilla. Ci sarà anche Alessandro Fermi.

Vivere Albavilla: ecco tutti i candidati

Queste le parole con cui Castelnuovo presenta la compagine che la accompagnerà nella prossima tornata elettorale dell'8 e 9 giugno.

"Una squadra in cui sono presenti persone che hanno già maturato un'esperienza di carattere amministrativo e altre che, mosse da un profondo senso civico, si affacciano per la prima volta a un impegno di questa natura, tutte accomunate da capacità, lealtà e senso del dovere. Anche nel prossimo mandato, accanto all’Amministrazione Comunale, ci sarà Alessandro Fermi. Sono grata e orgogliosa che abbia dato la disponibilità a candidarsi con noi e sono certa che con la sua esperienza umana, amministrativa e politica, ma, soprattutto, con il suo legame di cuore con Albavilla ci sosterrà da Assessore Regionale o, come speriamo vivamente, da Parlamentare Europeo".

Nel gruppo sono presenti alcuni componenti già nella maggioranza uscente: Alessandro Fermi, Roberto Ballabio, Angela Bartesaghi, Fabio Croci, Carlo Tafuni, Omar Tagliabue, Francesca Valsecchi. Nel nuovo gruppo Vivere Albavilla ci saranno poi Veronica Cairoli, Domenico Caminiti, Ottavio Dotti, Marta Maria Fusi, Matteo Vitali.