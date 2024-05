Elezioni comunali: il vicesindaco uscente Riva è pronto a scendere in campo

Elezioni comunali: ad Anzano il vicesindaco uscente Giovanni Riva scende in campo: guiderà un nuovo gruppo che intende impegnarsi per il bene del paese.

"Mi presento con un gruppo tutto nuovo"

57 anni, Riva ha militato tra i banchi della minoranza Anzano un paese in Comune dal 2014 al 2019 ed è tuttora vicesindaco della compagine Anzano il paese in Comune, che siede in maggioranza. «Sono sempre stato nel mondo associativo e sociale del paese: ho fatto il chierichetto, il presidente dell’oratorio, il rappresentante dell’asilo e della Pro loco, poi nel 2014 mi sono candidato sindaco con una squadra costruita da un mese e per poco non vincevamo - spiega - Credo che i cinque anni in minoranza siano stati molto positivi: abbiamo prodotto più di 51 interrogazioni e quattro mozioni, poi nel 2019 mi sono candidato nell’attuale maggioranza ma non scesi in campo come sindaco per motivi lavorativi. Adesso sono pronto: questi anni sono stati un arricchimento notevole e mi hanno dato un bagaglio importante di esperienza che sarà sicuramente utile se saremo chiamati ad amministrare il paese».

L’impegno principale, sottolinea Riva, sarà fare il bene del paese. «Sicuramente avremo Anzano nel cuore - afferma - Da questo nasce l’impegno e la decisione di scendere in campo a questa tornata elettorale. Fino a ora ho tenuto un profilo basso, senza replicare a indiscrezioni: voglio fare i fatti, e non le parole».

La squadra che scenderà in campo con Riva sarà nuova. «L’età media dei componenti è di 45 anni - ancora Riva - Nel gruppo ci sono giovani ma anche pensionati, qualche volto noto della politica, qualcuno no, qualcuno giovane è molto motivato, gente attiva del paese e conosciuta per l’impegno fino a ora, ma anche chi è di Anzano da poco ma magari ha già dato tanto per il paese. Abbiamo già definito la squadra, forte e coesa, e il motto: “Non io, ma noi”, dove il “noi” è il nostro paese. Abbiamo le idee chiare».

Le priorità del gruppo guidato da Riva? «Sapere ascoltare la gente e sapersi proporre alla gente, metterla al centro - ancora Riva - Fare incontri pubblici, chiedere la loro opinione e i loro suggerimenti. Stiamo preparando il programma: vogliamo mantenere quanto di buono c’è in paese, sostenere le associazioni, ad Anzano ce ne sono tante ma con bisogno di ringiovanimento, che non significa mandare via le persone ma fare sì che ci sia il ricambio, l’interesse dei giovani. Il nostro non è un paese dormitorio e dobbiamo fare di tutto per non renderlo tale».

Il programma della lista, ma anche il suo nome e i candidati saranno annunciati nei prossimi giorni. «A breve ci presenteremo ai cittadini: siamo pronti per fare il bene del nostro paese».