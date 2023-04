Elezioni comunali: la lista Centrodestra per Lurago presenta il candidato Agostino Panzeri.

Sarà sfida a due, a Lurago d'Erba, per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio. I luraghesi torneranno al voto per scegliere il successore del sindaco Federico Bassani, il quale non potrà ricandidarsi alla carica di primo cittadino, avendo già svolto due mandati consecutivi. A sfidare la fazione Progetto Lurago che ha come candidato Davide Colombo, vicesindaco uscente, sarà Centrodestra per Lurago, che candida Agostino Panzeri.

"La lista Centro Destra per Lurago, nasce da un’esigenza molto concreta, reale, quella di rilanciare il Paese di Lurago D’Erba. Dopo anni di lavoro della precedente Amministrazione noi intendiamo continuare ma soprattutto migliorare ascoltando le esigenze e i bisogni dei cittadini che sono al centro del nostro progetto per Lurago. La volontà è quella di dare una ventata di cambiamento, di novità, di creatività, di fiducia e di speranza. Il percorso che inizieremo insieme, cari cittadini, ci vedrà impegnati nell’affrontare e portare avanti iniziative importanti, prestigiose, che porteremo a compimento con entusiasmo, collaborazione, condivisione e con tanta umiltà, con un unico caposaldo, essere sempre al Vostro servizio".

La lista gode del sostegno di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. "E' una grande responsabilità che ci spinge a fare ancora meglio, pertanto ci sembra doveroso ringraziare per il supporto i tre segretari provinciali: Stefano Molinari, Laura Santin e Mauro Caprani. Vogliamo che la nostra presenza sul territorio diventi una testimonianza tangibile nella comunità, che il nostro contributo sia di stimolo e di motivazione per essere parte attiva del benessere culturale e morale dei cittadini di Lurago D’Erba. Esistono persone che non lasciano accadere le cose, ma le fanno accadere, e non dimenticano i propri sogni nel cassetto, ma li tengono stretti in pugno per realizzarli. Questa sfida non sarà facile, ma siamo persone appassionate a quello che facciamo e vogliamo metterci al servizio della comunità di Lurago".

Elezioni comunali: Centrodestra per Lurago, ecco i candidati

Ecco i candidati della fazione Centrodestra per Lurago. Elena Lo Jacono; Alfredo Ballerini; Carlo Battaglia; Ariberto Consonni; Maria Sabrina Consonni; Nicola D'Onofrio; Marco Formenti; Corrado Angelo Furlato; Siro Mambretti; Daniela Mariani; Carmina Talarico e Fabrizio Viganò.

Elezioni comunali: Centrodestra per Lurago sfiderà Progetto Lurago

Nei giorni scorsi Progetto Lurago aveva annunciato l'intenzione di presentarsi alle elezioni comunali: candidato sindaco della fazione attualmente guidata da Federico Bassani sarà Davide Colombo. Con Progetto Lurago si ricandideranno gli attuali consiglieri Paolo Consonni, Francesca Gerosa, Mariagrazia Inzaghi, Giovanni Molteni e Alberto Pozzoli. Le novità saranno ​​​​​​Elio Fausto Anzani, Marco Bertin, Laura Carnevali, Andrea Di Nardo, Lucilla Giusti, Marco Molteni e Luca Maria Rossini.