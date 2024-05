Elezioni comunali: l'ex comandante della Polizia locale, Federico Ciceri, presenta la squadra Amare Albavilla

Ad Albavilla l'ex comandante di Polizia locale Federico Ciceri è pronto a scendere in campo: ecco la sua squadra Amare Albavilla.

Amare Albavilla è composta per metà da uomini e metà da donne

Ciceri ha presentato le persone che lo accompagneranno a questa tornata elettorale dell'8 e 9 giugno. Come già annunciato tra loro ci sarà Elisabetta Frigerio, già consigliere comunale della minoranza uscente.

"La compagine si compone di professionisti ed esperti: saremo sei donne e sei uomini, oltre a me. E anche la Giunta, già definita, sarà composta da due uomini e due donne; il presidente del Consiglio sarà donna. Nel nostro gruppo, molto eterogeneo anche dal punto di vista anagrafico, ci sono tre giovani sotto i trentacinque anni; altri tre tra i 40 e i 50 anni e gli altri dai 50 in su. Tutte le cariche, come detto, già definite, saranno interne: vogliamo la massima correttezza e trasparenza con la gente".

Nella squadra Amare Albavilla, oltre a Elisabetta Frigerio, ci saranno Alessandra Arcuri, 49 anni, impiegata; Carlo Chiozzi, imprenditore, 56 anni; Fabrizio Ciceri, ex funzionario Inps ora in pensione, 65 anni;Luca Colombo, 28 anni funzionario, Melania Di Maio, 32 anni, insegnante, Fabiola Flore, 59 anni, per dieci presidente circolo pensionati, Gianantonio Giannoni, 65 anni pensionato, Stefano Maesani, 56 anni libero professionista, Greta Mauri, 26 anni funzionaria, Alberto Panzeri, 47 anni impiegato tecnico e Emanuela Pugliese, 40 anni, impiegata.