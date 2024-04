Elezioni comunali, Palamara ufficializza la sua candidatura

Candidatura a sindaco ufficializzata, Rocco Palamara correrà nel tentativo di governare Lurate Caccivio per i prossimi cinque anni.

Elezioni comunali, Palamara si candida

La decisione del già primo cittadino dal 2009 al 2014 e attuale presidente del circolo di Fratelli d’Italia era nell’aria, ma a distanza di poco meno di due mesi dalla tornata elettorale è lo stesso diretto interessato a confermarlo. "La lista è pronta, le persone ci sono e io sarò il candidato sindaco - spiega Palamara - Ci sarà un momento pubblico durante il quale confermerò la scelta presa. Non solo saremo una valida alternativa, ma riusciremo a vincere: da sempre sono pronto a fare il bene di Lurate Caccivio". Alla base, un programma strutturato e, soprattutto, una mossa mai tenuta nascosta. L’ex sindaco, infatti, come peraltro già fatto alcune settimane fa, mira non solo a riunire il centrodestra, ma anche a esserci con una compagine politica. Insomma, guerra aperta alle liste civiche.

Tentativo di compattare il centrodestra

"Una cosa la posso dire: ho chiesto ufficialmente il simbolo a Fratelli d’Italia e, informalmente, alla Lega e a Forza Italia - prosegue - Resto in attesa delle risposte". Se però sembra più che plausibile un via libera da parte del partito in cui Palamara milita, lo stesso non lo si può dire per gli altri due. Più defilata Forza Italia, il nodo forse impossibile da sciogliere è quello leghista. Solo nel mese di febbraio Giuseppe Cangialosi, segretario della sezione di Olgiate Comasco, aveva stoppato l’ex sindaco di Lurate Caccivio spiegando che non sarebbe stato concesso il simbolo e confermando che alcuni militanti, tra cui Giuseppe Riniti, avevano deciso di aderire alla compagine civica di Serena Arrighi, ovvero "Valori Comuni".