Elezioni comunali: soppresso il seggio a Fabbrica Durini, i residenti dovranno recarsi ad Alzate

Elezioni comunali: soppresso il seggio a Fabbrica Durini, i residenti della frazione dovranno votare ad Alzate.

La comunicazione è stata fatta dal Comune

A renderlo noto è stato il Comune tramite i suoi canali ufficiali alla cittadinanza. Nello specifico, il seggio numero 3, della frazione di Fabbrica che fino a ora era predisposto in via Don Vitali, nei locali dell'asilo nido, è stato spostato nella sede della scuola primaria "Anzani".

La modifica sarà in vigore già per le prossime elezioni comunali. Pertanto per votare a giugno, e per il futuro in occasione di ulteriori tornate elettorali, tutti gli elettori iscritti al seggio n. 3 dovranno recarsi a votare al seggio 3 che ha sede in via Girola 141, ala scuola primaria.

Il Comune ha poi fatto sapere che nei prossimi giorni sarà consegnato al domicilio di ciascun elettore, interessato allo spostamento, il tagliando con il nuovo indirizzo del seggio che dovrà essere applicato sula tessera elettorale già in possesso.

(Nella foto la scuola primaria)