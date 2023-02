Elezioni Lombardia 2023, Fermi (Lega) il più votato, poi Orsenigo (Pd)

Elezioni Lombardia 2023, lo spoglio a Olgiate Comasco evidenzia il successo personale del presidente del Consiglio regionale uscente.

Elezioni Lombardia 2023, le preferenze

Il più votato, sommando le preferenze delle nove sezioni di Olgiate Comasco (seggi nelle scuole di via San Gerardo, via Repubblica e Somaino), è Alessandro Fermi, che nel precedente mandato era presidente del Consiglio regionale. Per lui un totale di 210 preferenze espresse dagli elettori olgiatesi.

Orsenigo e Benzoni sul podio delle preferenze

Dietro Fermi, chi registra il maggior numero di preferenze è il candidato consigliere del Partito democratico Angelo Orsenigo: per lui 90 un “bottinò” di 90 voti. Terzo gradino del podio per Valeria Benzoni, candidata consigliere del Pd: per lei 67 preferenze.

Arosio e Gaddi completano le prime cinque posizioni

Il quarto più votato è Edgardo Arosio (Fratelli d’Italia) con 45 preferenze, mentre il quinto con maggior numero di preferenze è Sergio Gaddi (Partito popolare europeo-Forza Italia) che raggiunge 35 voti.