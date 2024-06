Elezioni Lurate Caccivio, ha votato il 59,76% degli aventi diritto

Elezioni comunali a Lurate Caccivio, alla chiusura dei seggi, alle 23, aveva votato il 59,76%

Elezioni Lurate Caccivio

Sono tre le liste in gioco, “Valori Comuni” guidata da Serena Arrighi, “Vivere Lurate Caccivio” con candidato sindaco Isabella Dominioni e “Fratelli Centrodestra” di Rocco Palamara. Lo spoglio per quanto riguarda le Elezioni comunali comincerà domani, lunedì 10 giugno, alle 15. Sempre per quanto riguarda Lurate Caccivio ma per le elezioni europee, alle 23 aveva votato 60,79% degli aventi diritto.