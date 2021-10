Elezioni Olgiate Comasco 2021, lo spoglio in diretta

Olgiate Comasco

Seggi chiusi alle 15

Elezioni Olgiate Comasco 2021, dalle 15 la diretta dello spoglio.

Elezioni: alle 15 chiusura dei seggi, segui la diretta dello spoglio

Ore 15 - Ci siamo. Seggi chiusi, inizia lo spoglio.

Rush finale ai nove seggi (scuola di via San Gerardo, scuola di via Repubblica, scuola di Somaino). I cittadini aventi diritto al voto sono 9.996. Per votare c'è tempo sino alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede elettorali. La conta dei voti, che seguiremo in diretta con aggiornamenti sul nostro sito, decreterà l'elezione del sindaco di Olgiate Comasco e del Consiglio comunale.

I dati dello spoglio

Ore 15: è la dead line, che sancirà la chiusura dei seggi. Poi l'inizio le operazioni dello spoglio delle schede elettorali.