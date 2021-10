Elezioni Olgiate Comasco 2021, vittoria schiacciante di Moretti e Svolta Civica: tutte le preferenze

Olgiate Comasco

La più votata in assoluto è Paola Vercellini (maggioranza), seguita da Daniela Cammarata (Alternativa per Olgiate).

Elezioni Olgiate Comasco 2021, vittoria schiacciante di Moretti e Svolta Civica con 3.409 voti (cinque anni fa il centrosinistra arrivò a 2.730 voti), Alternativa per Olgiate si ferma a 1.328 voti (cinque anni fa il centrodestra ricevette 2.387 voti), mentre Civitas Olgiate Comasco ne ottiene solo 164.

Elezioni, Moretti eletto sindaco per la seconda volta

Alle 19.40 di lunedì 4 ottobre la proclamazione dell'elezione a sindaco: Simone Moretti (Svolta Civica) è stato accolto all'ingresso nel seggio 1 dagli applausi scroscianti dei candidati e dei sostenitori della lista vittoriosa per la terza volta consecutiva a Olgiate Comasco. Poi le prime parole di Moretti: "Ringrazio la mia squadra, perché il sindaco da solo non fa nulla. Merito della squadra e degli olgiatesi che ci hanno votato. Abbiamo vinto in una maniera netta, che porta un carico di responsabilità ancora maggiore. Adesso un po' di adrenalina andrà giù... e andremo a magiare qualcosina...".

Tutte le preferenze di Svolta Civica

Paola Vercellini 259

Stefania Mancuso 193

Renato Spina 192

Mariella Bernasconi 184

Simone Greco 181

Luca Cerchiari 162

Valentina Vitiello 103

Flavio Boninsegna 102

Patrizia Luzzi 91

Patrizia Bianchi 82

Marco Novati 81

Davide Palermo 80

Leonardo Gatti 73

Antonio Somma 60

Riccardo Mascetti 55

Giacomo Roncoroni 51

Tutte le preferenze di Alternativa per Olgiate

Daniela Cammarata 210

Igor Castelli 159

Daniela Rigamonti 90

Fabio Santoianni 58

Andrea Vicini 41

Lina Alfieri Boarin 41

Matteo Colombo 36

Eleonora Strambini 35

Simona Clerici 26

Massimo Moltrasio 18

Domenica Alpinolo 16

Stefano Gallo 16

Accursio Marchese 15

Marzia Quadranti 9

Noemy Palma Giambra 8

Nicoletta Calà Lesina 6

Tutte le preferenze di Civitas Olgiate Comasco

Innocenzo Barone 27

Salvatore Raccagni 9

Daniela Giordano 7

Samanta Iannone 6

Roberta Brentan 4

Claudio Bongiorno 2

Lorena Banzato 1

Giulia Mangiacasale 1

Franco Vezzoni detto Dario 1

Marcella Bologna 1

Matteo Cinquemani 0

Antonella Betteto 0