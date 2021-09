Elezioni, strappati i manifesti elettorali del centrodestra

Olgiate Comasco

L'amarezza del candidato sindaco: "Un gesto puerile...".

Elezioni a Olgiate Comasco, strappati i manifesti elettorali della lista di centrodestra: episodio segnalato nella frazione di Somaino.

Elezioni, manifesti strappati

Al termine di una campagna elettorale sostanzialmente all'insegna del fair play - al netto di qualche frecciata sul tema della tangenziale incompiuta e del confronto tra i candidati proposto da Confartigianato ma non concretizzato per la rinuncia di Moretti e Paone - tra le tre liste che si contendono l'elezione del sindaco, un episodio spiacevole è accaduto a Somaino, nei pressi della scuola primaria. Un paio di manifesti della lista "Alternativa per Olgiate", che candida a sindaco Donatella Silvia, sono stati strappati. Intatti, invece, i cartelloni del candidato sindaco Simone Moretti (Svolta Civica) e Chiara Giuditta Paone (Civitas Olgiate Comasco).

Il commento, amareggiato, del candidato sindaco del centrodestra

"Non ci risultano altri nostri manifesti strappati - dice Donatella Silvia - Per quanto accaduto a Somaino, invece, mi limito a commentare così: trovo la cosa decisamente puerile, soprattutto al termine di una campagna elettorale che ha dimostrato rispetto tra le tre liste".