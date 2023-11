Elfo Ben, disponibile il nuovo calendario dell'Avvento

L’Elfo Ben torna a far divertire e riflettere centinaia di bambini nell’attesa del Natale. Distribuite, già 2.000 copie del nuovo calendario nato a Villa Guardia.

Ventiquattro giorni per aspettare il Natale con «Chi ben comincia»

Si sa, non c’è niente di più bello che iniziare ad assaporare giorno dopo giorno lo spirito natalizio che si diffonde nell’aria. E per chi è intrepidamente nell’attesa del giorno più magico dell’anno, ci pensa proprio l’Elfo Ben a tenergli compagnia. Infatti, il calendario dell’Avvento che ha per protagonista il simpatico elfo, è tornato con grandi novità: amicizia, condivisione, rispetto e accettazione della diversità sono i valori sul quale è costruito da professionisti psicologi ed educatori per insegnare, tramite canzoni, video e tanto altro, che il Natale non è solo fatto di regali, dolcetti e luminarie.

E sono già 2.000 le copie distribuite: "Vogliamo distribuirne 4.000 - spiega Marco Meroni, presidente dell’associazione “Chi ben comincia” - Ne abbiamo già distribuite la metà tramite i nostri canali e grazie ai nostri ambasciatori, il mio sogno sarebbe arrivare in tutte le scuole di Italia».

Le novità

Contenuti nuovi, arricchiti di personaggi, canzoni realizzate con lo Zecchino d’Oro, video... e tante altre sorprese da scoprire: “Siamo partiti dai feedback che abbiamo ricevuto lo scorso anno - continua l’ideatore - Abbiamo semplificato i contenuti per renderli accessibili anche ai bimbi più piccoli. Con tutte le novità, quest’anno i contenuti sono di un altro livello». Curiosi? Per chiunque volesse sbirciare basta visitare il link https://calendario-di-elfo-ben.myshopify.com.

Il calendario sospeso per i bimbi dei reparti di Pediatria

È tornato anche il calendario sospeso, una variante per riuscire a portare l’almanacco nei reparti pediatrici degli ospedali della zona: Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, La nostra famiglia, Sacra Famiglia di Erba e Giovanni XXIII di Bergamo.

L’Elfo Ben ha ricevuto 700 letterine dai suoi piccoli amici

Sono numeri incredibili, quelli registrati lo scorso anno. Più di 700 e-mail indirizzate al simpatico elfo, 3.000 calendari distribuiti e, di questi, 400 sospesi. E con il ricavato - quest’anno sarà destinato ad attività per l'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità - sono stati serviti 1.250 pasti alla mensa dei poveri dell’Antoniano. Ecco come rispettare lo spirito di solidarietà e umanità, proprio del Natale.