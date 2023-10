Elicottero e Soccorso alpino ad Albavilla: 76enne portato in ospedale

Questa mattina, mercoledì 11 ottobre 2023, soccorsi in un'area boschiva in località Alpe del Vicerè per un uomo di 76 anni.

La mobilitazione

Inizialmente sono stati contattati i Vigili del fuoco, intervenuti per la ricerca di una persona che si sarebbe smarrita mentre cercava funghi in un'area boschiva in zona via Partigiana. L'uomo, un 76enne, è stato poi rinvenuto incosciente. Sono stati dunque allertati i soccorsi: in via Partigiana sono giunti un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo, l'automedica, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Como e l'elisoccorso di Como.

L'uomo, una volta recuperato all'interno della zona boschiva dai soccorsi, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli di Erba. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La zona dell'accaduto