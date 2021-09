Soccorsi allertati d'urgenza questa mattina, venerdì 24 settembre 2021, intorno alle 8.22 a Lurago d'Erba.

Elisoccorso a Lurago, grave un uomo

In via Costone, all'altezza del civico 8, all'interno di un impianto lavorativo si sono precipitati un'ambulanza e l'automedica, dopodiché si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Milano. Soccorso un uomo di 51 anni. Secondo le prime informazioni sarebbe caduto a terra a causa di un malore. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.