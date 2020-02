Elisoccorso a Sirone, paura un bambino di 11 anni FOTO

L’allarme è scatto nel pomeriggio di oggi, martedì 18 febbraio 2020, a Sirone.

Elisoccorso a Sirone, paura un bambino di 11 anni

I soccorsi si sono precitati in via Molteni intorno alle 17.40. A preoccupare le condizioni di un ragazzino di 11 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’11enne sarebbe andato a sbattere contro un muro mentre era in sella alla sua bicicletta. Sul posto ambulanza, automedica e l’elisoccorso. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.