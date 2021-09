Elisoccorso intervenuto per un infortunio all'impianto sportivo in località Tibis

Elisoccorso mobilitato per un infortunio accaduto in tarda mattinata in un impianto sportivo in località Tibis, a Rodero.

Elisoccorso a Rodero

Mobilitata anche l'eliambulanza, oltre a un'ambulanza della Sos di Malnate e all'automedica, poco prima delle 11.30 a Rodero. Segnalata la necessità di intervento per un infortunio verificatosi all'interno di un maneggio. Risulta coinvolta una persona.

Intervento in codice rosso

I soccorritori si sono portati tempestivamente sul posto, in codice rosso. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Faloppio. L'elicottero è atterrato per trasportare la persona ferita all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, poi, però, la decisione di trasportarla con l'ambulanza in codice giallo.