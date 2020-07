Emergenza caldo: attivato un numero utile per le persone anziane

Emergenza caldo: attivato un numero utile rivolto alle persone anziane, fragili o immunodepresse.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il comitato locale della Croce rossa italiana ha attivato un numero utile (031-492282) da poter chiamare in caso di bisogno. Allo stesso è possibile trovare anche l’assistenza in caso di bisogno per ricevere a casa la spesa e i farmaci. Inoltre, è disponibile il servizio di supporto psicologico ogni lunedì dalle 9 alle 15 e il venerdì dalle 16 alle 20. Per usufruirne è necessario chiamare il numero 031-2270050.