Emergenza Coronavirus, annullata la serata del CC Canturino con Nibali

Annullata la serata con Vincenzo Nibali del CC Canturino

“Carissimi, a malincuore devo comunicarvi che abbiamo deciso di annullare la presentazione di martedì”. Scrive così il presidente del Club Ciclistico Canturino Paolo Frigerio su Facebook riferendosi alla presentazione ufficiale della squadra agonistica di questa stagione che avrebbe visto la speciale partecipazione di Vincenzo Nibali.

“Le notizie di queste ultime ore ci hanno portato a decidere che è meglio rinunciare ad un momento così bello per noi, per privilegiare la salute di tutti. Siamo dispiaciuti perché avevamo già tutto pronto e speso tanta energia al fine di rendere ‘unico’ questo momento ma, la salute, la sicurezza e la tranquillità vengono prima di tutto. È solo una misura precauzionale, spero capirete quanto ci dispiace, ma corre l’obbligo della prudenza. In seguito verrà comunicata la data del posticipo dell’evento” prosegue la nota.

Spiega meglio Mauro Viotti: “Di comune accordo noi e Nibali abbiamo preferito evitare assembramenti di persone in un momento così delicato, senza allarmismi e in via del tutto precauzionale”.

