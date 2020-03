Emergenza Coronavirus i dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

Emergenza Coronavirus i grafici dell’epidemia

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i dati circa la diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia aggiornato alla giornata di ieri, sabato 14 marzo. Complessivamente i casi risultano essere 19.441, mentre i decessi registrati sono stati 1.235. La letalità è decisamente molto alta per i pazienti di età superiore a 80 anni, per la quale galleggia tra il 17.8% e il 20.3%. Le regioni più colpite, dopo la Lombardia, sono l’Emilia Romagna e il Veneto.