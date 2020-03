Emergenza Coronavirus il sindaco di Novedrate parla ai cittadini VIDEO

Emergenza Coronavirus il sindaco di Novedrate parla ai suoi cittadini.

Emergenza Coronavirus: le parole del sindaco

Il sindaco di Novedrate Serafino Grassi si è rivolto ai cittadini con un discorso sull’emergenza Coronavirus, che sta interessando tutto il nostro Paese. Queste alcune parole del video pubblicato più sotto: “Cari cittadini, è una domenica particolare. Una domenica senza messa, senza sport, senza aperitivo, con la piazza deserta, senza vita quasi irreale. E’ una domenica, come ben sapete, da emergenza sanitaria, da Coronavirus, un gergo fino a poco tempo fa sconosciuto, come quello di Covid-19. Ma è domenica! Festeggiamo questo giorno in casa, insieme alla nostra famiglia, giocando con i nostri bambini esprimendo un pensiero, recitando una preghiera, con una conversazione con le persone più care”.