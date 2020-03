Emergenza Coronavirus l’appello della Croce Rossa di Cantù.

Il comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù ha lanciato un appello ai cittadini: “Carissimi cittadini, noi ci siamo sempre 24 ore su 24 presenti! In questo momento di grave emergenza come Comitato Croce Rossa di Cantù siamo in grande difficoltà e vi chiediamo un ulteriore sforzo soprattutto per quanto riguarda le mascherine di protezione; a noi servono le mascherine chirurgiche e quelle di tipo FFP2, anche pochi pezzi donati da ognuno in questo momento sono un grosso aiuto, ci rivolgiamo soprattutto alle categorie come dentisti e piccole e grandi aziende che usano questo genere di mascherine. E’ possibile aiutarci anche con il Progetto Volontari Temporanei. Chi volesse sostenere la nostra attività di contrasto a questo virus può contribuire anche con una piccola donazione al conto IT87D0843051060 000000962669 intestato a Croce Rossa italiana – Comitato di Cantù”.