Emergenza Coronavirus: l’Arcidiocesi di Milano suggerisce la comunione sulla mano.

Emergenza Coronavirus

Già nei giorni scorsi il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, aveva spiegato ad alcuni giornalisti: “Per quel che riguarda tutte le norme igieniche da seguire, siamo continuamente in contatto con il ministero della Sanità. Come Chiesa siamo considerati ente privato, ma noi trattiamo con il pubblico. Dobbiamo allora seguire tutte le norme igieniche e certamente ci sarà qualche sacrificio da affrontare. Se è per il bene della salute e se è per il bene dei nostri cittadini, affronteremo anche qualche sacrificio ma finché non ci vengono date norme precise, anche noi siamo nella condizione di attendere”.

Oggi, sabato 22 febbraio 2020, a seguito dell’aumentare del numero di contagiati in Lombardia e Veneto, l’Arcidiocesi di Milano (che comprende le province di Milano, Varese e Lecco, parte di quella di Como e alcuni comuni delle province di Bergamo e Pavia) fa sapere che “In considerazione delle circostanze che si stanno creando e in evoluzione, dovute al contagio da COVID-19, (Coronavirus) presente anche nel nostro territorio diocesano, si suggerisce che la Comunione eucaristica possa essere distribuita sulla mano, secondo le norme liturgiche vigenti”.

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS DA REGIONE LOMBARDIA