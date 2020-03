Emergenza Coronavirus un caso anche a Vertemate con Minoprio.

Emergenza Coronavirus un caso a Vertemate

Primo caso di Coronavirus a Vertemate con Minoprio. A comunicarlo ufficialmente è stato il primo cittadino Maurizio Capitani con un messaggio rivolto ai suoi concittadini.

Le parole del sindaco

“Cari concittadini, ho ricevuto comunicazione ufficiale circa la positività al Coronavirus di un nostro concittadino. Il caso risale ai primi giorni di marzo ed è stato rilevato dalla struttura sanitaria dove il paziente già si trovava ricoverato; il personale sanitario dell’ATS ha quindi gestito la situazione in modo corretto fin dall’inizio, applicando quanto previsto dal protocollo sia per il paziente stesso che per i familiari. Ho sentito personalmente la famiglia per esprimere la vicinanza della comunità, con l’augurio che la situazione possa evolvere al meglio nelle prossime settimane. Era prevedibile che presto o tardi anche il nostro Comune sarebbe stato interessato dal problema; questo non deve farci perdere lucidità e ci deve spingere a rispettare in maniera rigorosa le norme di comportamento e prevenzione che ben conosciamo. Conto sulla collaborazione di tutti e sul senso di responsabilità, che già stiamo dimostrando, per tutelare il bene primario della salute”.

