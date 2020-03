Emergenza Coronavirus: un decesso a Solbiate con Cagno, quattro nuovi positivi a Cassina

Continua l’emergenza Coronavirus in tutta Italia e soprattutto in Lombardia dove si registra il maggior numero di contagiati. Nel Comasco siamo arrivati a quota 816, con una crescita di +54 nella giornata di ieri, venerdì 27 marzo 2020.

Emergenza Coronavirus: un decesso a Solbiate con Cagno

A comunicare la triste notizia è il sindaco, Federico Broggi. “È con la tristezza nell’animo che vi comunico che purtroppo questa mattina il nostro concittadino ci ha lasciato. Ho avuto modo di parlare con la famiglia, esprimendo loro la vicinanza di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza. Colgo l’occasione per rammentare a tutti l’importanza di rimanere a casa: in questi giorni il numero dei contagi in Lombardia è tornato a crescere e non possiamo abbassare la guardia e ignorare le indicazioni del Governo e della Regione. Confido nuovamente nel grande senso di responsabilità di ciascuno”.

Un positivo a Bizzarone

“Oggi è stato reso ufficiale il fatto che un nostro concittadino È RISULTATO POSITIVO al Covid-19 (Coronavirus). Attualmente è ricoverato presso una struttura sanitaria ed è in corso da parte delle autorità competenti l’attuazione del protocollo previsto dalle norme sanitarie vigenti per coloro che sono entrati in stretto contatto con il paziente nell’ultimo periodo. Come Amministrazione comunale, a titolo personale e, sono certo, come cittadinanza tutta, siamo uniti nell’augurare al nostro concittadino una pronta guarigione”, ha scritto in una nota il primo cittadino, Guido Bertocchi.

Un altro caso a Lurago d’Erba

Si segnala un nuovo caso di contagio. In totale i casi di contagio di cittadini luraghesi sono sette di cui 1 purtroppo, come precedentemente comunicato, deceduto.

Quattro nuovi positivi a Cassina

Ci sono altri quattro nuovi casi di contagio da Covid-19 a Cassina Rizzardi. Al momento quindi ci sono un totale di sette persone contagiate.