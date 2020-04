Emergenza Coronavirus: un dimesso a Tavernerio, salgono i decessi a Inverigo

Ieri, domenica 5 aprile 2020, nella Provincia di Como i casi positivi hanno raggiunto quota 1384, quindi è cresciuto di 65 unità rispetto a sabato il numero di contagiati da coronavirus (QUI I DETTAGLI). Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 6 aprile.

La situazione nell’Erbese

Tavernerio – C’è un nuovo caso di tampone positivo sul territorio comunale ma anche una buona notizia: un concittadino, che nei giorni scorsi versava in condizioni molto critiche, oggi sarà dimesso e tornerà all’affetto dei suoi cari.

Lipomo – Un nuovo caso di Covid-19 in paese. I contagi salgono a 16.

Alserio – I casi di covid 19 sono saliti a due.

Inverigo – A comunicare coi cittadini è il sindaco, Giorgio Alpe: “Nonostante i telegiornali ci rincuorino sull’andamento dei contagi, i dati che trasmette giornalmente l’ATS per il nostro Comune sono in costante aumento, tanto che al 4 aprile sono ben 35 i cittadini risultati positivi al Covid19 e i decessi sono saliti a 7. Oggi mi permetto di fornirvi un dato che ho ricavato personalmente circa l’età media delle persone contagiate residenti e/o domiciliate a Inverigo, che si attesta sotto la soglia dei 60 anni e che ci deve far riflettere in quanto la fascia di età che può essere colpita dal virus è molto più ampia di quella legata ai soli decessi. Per questo invito la popolazione alla massima responsabilità nell’adottare anche tutte le ultime prescrizioni e restrizioni”.

Lurago d’Erba – Risultano due nuovi casi di contagio. Si contano quindi 15 cittadini risultati positivi e tre cittadini deceduti.

Albavilla – Risultano 16 positivi, quindi 4 in più rispetto all’ultimo comunicato (giovedì scorso). Di queste 7 sono ricoverate. L’età dei colpiti va da 40 anni a 86

Montorfano – I casi di coronavirus in paese, secondo l’ultimo aggiornamento del sindaco, sono 4, più due pazienti in sorveglianza.

Nel lecchese

Cesana – Ieri, domenica 5 aprile, il nono decesso. Il sindaco, Eugenio Galli, striglia i suoi cittadini: “Mi dispiace molto condividere con voi queste notizie che mi hanno riferito. Pur avendo pubblicato le ordinanze Ministeriali, quelle Regionali e le nostre Comunali dove si invitano tutti a uscire solo nelle necessità contemplate dai decreti, oggi pomeriggio la protezione civile ha dovuto recarsi al ROCCOLO per rimproverare quelle persone che “visto il bel tempo” sono uscite tranquillamente a fare la passeggiata. TROPPE PERSONE SONO ANCORA IN GIRO, FREGANDOSENE DI QUELLE CHE INVECE RISPETTANO LE REGOLE. Sappiate che dall’ultima Ordinanza della Regione Lombardia, non si può uscire di casa senza mascherina. VISTO LA NEGLIGENZA E IL MENEFREGHISMO che circola anche nel nostro paese, da domani chiedero’ tassativamente alla POLIZIA LOCALE e alle FORZE DELL’ORDINE di essere più SEVERI”.

Nel Canturino

Cucciago – Risultano quattro persone positive e cinque in sorveglianza attiva.

Cadorago – Sono 16 le persone positive, di cui 7 all’ospedale. Una persona è guarita, mentre tre sono purtroppo venute a mancare. In isolamento dociliare 23 persone.

Sul lago

Cernobbio – I casi di positività a tampone sono saliti a 14. “Per fortuna abbiamo notizia che alcune persone sono in fase di guarigione e sono state dimesse dall’ospedale. A tutti inviamo i nostri auguri e confermiamo di essere a disposizione per ogni eventualità”, si legge nella nota del Comune.