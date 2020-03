Emergenza Covid-19: Appiano acquista uno nuovo strumento per sanificare le strade VIDEO

L’Amministrazione acquista un nuovo strumento per sanificare le strade e far fronte all’emergenza Covid-19.

Emergenza Covid-19, sanificazione ad Appiano

Il Comune di Appiano Gentile, già la scorsa settimana, è intervenuto a sanificare strade e piazze. Una scelta necessaria per contrastare l’emergenza del coronavirus. Non solo, da questa mattina è entrato in funzione un nuovo strumento – una sorta di soffiatore che potrà essere caricato con disinfettante – e che servirà per igienizzare ulteriormente le aree pubbliche della città.