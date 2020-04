L’assessore Gallera: “Il virus continua a circolare ma è meno forte”. Nel Comasco 139 casi in più DIRETTA VIDEO

Emergenza covid-19. Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, faranno aggiornano sulla situazione in una diretta Facebook intorno alle ore 16.30.

Emergenza covid-19: gli aggiornamenti da Regione Lombardia

Il dato dei movimenti non è positivo. “C’è stato il 41% di mobilità nella giornata di ieri. Sicuramente ci sono persone che hanno fatto la spesa per Pasqua e le attività essenziali, spostamenti quindi autorizzati. Sono stati fatti però campionamenti su Comuni con arterie che portano a località turistiche. Abbiamo notato dati superiori del 5, 6, 7% rispetto al resto della Lombardia. Ora i Prefetti stanno predisponendo i controlli. Rinnoviamo l’invito a fare una Pasqua diversa, in casa, per la nostra salute e quella degli altri”, ha detto Sala in apertura.

I dati

“I dati non ci consentono di rilassarci – ha sottolineato Gallera – c’è un incremento perché cresce anche la platea, visto che i tamponi processati sono maggiori. Dal punto di vista statistico non cambia molto per quanto riguarda i pazienti positivi, la riduzione delle terapie intensive è invece incoraggiante. Questi dati ci dicono che il virus continua a circolare, magari tra conviventi o tra chi sta andando a lavorare, ma è meno forte, quindi i ricoverati sono meno gravi rispetto a quello che accadeva qualche giorno fa. Questo significa che se riusciremo a garantire questo distanziamento, con una vita sociale più rarefatta, ognuno con la propria mascherina, il Covid potrebbe essere meno letale”, ha spiegato Gallera.

I dati per Provincia

Sale il dato di Como che arriva a quota 1.825, oggi +139.

“Preoccupa però il dato di Milano, è il doppio rispetto a ieri. Non scherziamo, non usciamo per fare la spesa, non usciamo per Pasqua. A Milano non c’è ancora una netta decrescita del contagio” ha detto Gallera.