L’assesore Gallera sui contagi: “A Como un piccolo rialzo” DIRETTA VIDEO

Continua la battaglia per contrastare il Covid-19 in Lombardia, la Regione più colpita di tutta Italia. A dare aggiornamenti sulla situazione è l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Emergenza Covid-19 in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

“Le mascherine sono in distribuzione da ieri sera. Sono i primi 3milioni. Via, via saranno a disposizione dei volontari che, su indicazione dei Comuni, le distribuiranno. Sono un strumento in più per difendervi da questo virus. C’è un accordo anche con le farmacie per distribuire a coloro che hanno particolari necessità, di indossare mascherine. Occorre coprirsi bocca e naso quando si esce, mantenere le distanza e lavarsi spesso le mani. Qualche sindaco ha già ricevuto nel fine settimana le mascherine e già le sta distribuendo. Il nostro impegno è totale”, ha esordito l’assessore Davide Caparini.

Il vice presidente di Regione, Fabrizio Sala ha ribadito la necessità di scaricare AllertaLom, applicazione che ha l’obiettivo di mappare rischio contagio. “Il questionario è totalmente anomalo, va aggiornato anche se non cambia la vostra condizioni. Presto ci sarà anche la possibilità di compilarlo anche per lo stato di altre persone”. 660mila persone hanno scaricato l’app, oltre 900mila i questionari arrivati.

I dati

“Situazione in costante miglioramento, oggi confortano anche i dati di Milano. Ricordiamo però di non abbassare la guardia, lo sforzo che stiamo facendo sta risultati. Per Pasqua no alle grigliate nei parchi o gite fuori porta, godiamoci un buon pranzo cucinato in casa”, ha spiegato Giulio Gallera. Per quanto riguarda Como l’assessore ha parlato di “un piccolo rialzo” con 89 contagiati in più rispetto a ieri.

Tamponi processati 5.005

Contagi 51.534, + 1079

Ricoveri 11.914, -95

Terapia Intensiva 1343, + 26

Persone guarite 13.863, + 437

Decessi 9.202, + 297

I casi per provincia

BG: 9.815 (+103)

ieri: 9.712 (+124)

l’altro ieri: 9.588 (+273)

e nei giorni precedenti: 9.315 (+144), 9.171 (+132), 9.039

(+236), 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289),

8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216

(+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993,

3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997,

761, 623, 537

BS: 9.477 (+137)

ieri: 9.340 (+160)

l’altro ieri: 9.180 (+166)

e nei giorni precedenti: 9.014 (+257), 8.757 (+159), 8.598

(+231), 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373),

7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317

(+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300,

2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413,

182, 155

CO: 1.473 (+89)

ieri: 1.384 (+65)

l’altro ieri: 1.319 (+63)

l’altro ieri: 1.256 (+51)

e nei giorni precedenti: 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40),

1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706

(+71), 581 (+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286,

256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.260 (+27)

ieri: 4.233 (+79)

l’altro ieri: 4.154 (+57)

e nei giorni precedenti: 4.097 (+123), 3.974 (+33), 3.941 (+72),

3.869 (+81), 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496,

(+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162),

2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881,

1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.712 (+34)

ieri: 1.678 (+50)

l’altro ieri: 1.628 (+34)

e nei giorni precedenti: 1.594 (+42), 1.552 (+36), 1.470 (+33),

1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159

(+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676

(+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66,

53, 35, 11, 8

LO: 2.278 (+23)

ieri: 2.255 (+17)

l’altro ieri: 2.238 (+24)

e nei giorni precedenti: 2.214 (+25), 2.189 (+32), 2.157 (+41),

2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38),

1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96),

1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276,

1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 3.157 (+111)

ieri: 3.046 (+111)

l’altro ieri: 2.935 (+161)

e nei giorni precedenti: 2774 (+141), 2.633 (+90), 2.543 (+81),

2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948

(198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24),

1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224,

143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 11.538 (+308) di cui 4.645 a Milano citta’ (+112)

ieri: 11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano citta’ (+171)

l’altro ieri: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano citta’ (+178)

e nei giorni precedenti:

10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano citta’ (+166),

10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano citta’ (+203),

9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano citta’,

8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta’,

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta’ (+154),

8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta’ (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361

MN: 2.084 (+40)

ieri: 2.044 (+63)

l’altro ieri: 1.981 (+97)

e nei giorni precedenti: 1.884 (+102), 1.782 (+46), 1.736 (+48),

1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398

(+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842

(+119), 723 (+87), 636 (+122), 514,465, 382, 327, 261, 187, 169,

137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.700 (81)

ieri: 2.619 (+120)

l’altro ieri: 2.499 (+168)

e nei giorni precedenti: 2.331 (+46), 2.285 (+105), 2.180 (+47),

2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712

(+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112),

1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622,

482, 468, 403, 324, 296,243, 221, 180, 151

SO: 614 (+23)

ieri: 591 (+28)

l’altro ieri: 563 (+26)

e nei giorni precedenti: 537 (+20)

517 (+33), 484 (+14), 470 (+24), 446

(+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31),

208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46,

45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 1.293 (+102)

ieri: 1.191 (43)

l’altro ieri: 1.148 (+63)

e nei giorni precedenti: 1.085 (+83), 1.002 (+65), 937 (+44),

893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502

(+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28),

310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27,

23, 17

e 1.133 in corso di verifica.

Le polemiche sulle Rsa

“Abbiamo chiesto la collaborazione di Rsa che avevano strutture autonome con personale autonomo (dedicato) – ha detto – non abbiamo obbligato nessuno e mai abbiamo chiesto di mettere i pazienti Covid insieme agli ospiti delle Rsa. E’ ignobile, grave e triste perché si sta speculando su persone che soffrono”, ha attaccato Gallera.