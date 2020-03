Sempre più pressante la necessità di trovare ulteriori posti letto per accogliere i malati da Covd-19 in tutta la Lombardia. Il consigliere regionale Angelo Orsenigo entra sul tema, proponendo l’utilizzo del vecchio ospedale Sant’Anna in via Napoleona.

Emergenza Covid-19, la proposta di Orsenigo (Pd): “Perché non usare il vecchio Sant’Anna?”

“Per liberare i reparti di Terapia Intensiva negli ospedali lombardi, Regione ha pensato di poter assistere malati contagiosi o subacuti negli spazi delle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, dove sono ricoverati anziani e persone fragili. Questa decisione ha in sé un grande rischio: quello di infettare persone deboli che già hanno una salute messa a dura prova” afferma il consigliere regionale del Partito Democratico.

“Como, come altre città della Lombardia, ha però diversi spazi inutilizzati che potrebbero essere adattati per accogliere i malati di Coronavirus. Penso al vecchio Sant’Anna. Sarebbe stato lungimirante non dismettere tante aree, che invece sono oggi quasi abbandonate, dopo lo spostamento del presidio a San Fermo delle Battaglia. Mi chiedo se siamo ancora in tempo per usare la struttura di via Napoleona per l’emergenza Coronavirus e gestire i contagiati in totale sicurezza, invece di rischiare la salute di altre persone” continua il consigliere.

“E’ da considerare che non sarebbe né semplice né economico, ma potrebbe essere davvero una soluzione ragionevole e forse preferibile alla stanza calda allestita a San Fermo, la cui immagine apparsa nei giorni scorsi ha scosso molto tutti noi. Il vecchio Sant’Anna potrebbe fare ancora la sua parte in questa terribile lotta al virus e alleggerire le strutture e il personale di San Fermo? Su questo ci deve rispondere Regione, ad ogni modo vorremmo davvero evitare di mettere a repentaglio la salute e la vita dei nostri genitori e dei nostri nonni nelle loro case di riposo”.

“Grazie al personale sanitario”

“Inoltre è importante ricordare il grandissimo valore dell’operato di tutto il personale sanitario, medici e infermieri che con coraggio e senza sosta stanno facendo fronte all’emergenza legata al virus – continua Orsenigo – a loro vanno i nostri pensieri in questi giorni così critici. Sempre con senso di comunità e vicinanza a chi in questi giorni si sacrifica per noi, credo che meriti davvero un plauso l’iniziativa del sindaco Mascetti che ha reso gratuito il parcheggio per i dipendenti di via Ravona di San Fermo della Battaglia. Propongo di fare un passo in più e di concedere la gratuità anche a tutti gli utenti in questi giorni critici. Se questo non si potesse davvero fare, allora sarebbe un gesto importante, almeno devolvere gli incassi alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca che ha aperto un Fondo Sant’Anna – Emergenza Coronavirus”.