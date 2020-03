Emergenza Covid 19, la situazione comasca: a Canzo 11 positivi, terzo decesso ad Albavilla, decesso anche a Bosisio Parini, salgono i morti a Erba

E’ stata sfondata la quota dei mille contagi certificati in provincia di Como. Ad annunciarlo è stato ieri sera, domenica 29 marzo 2020, l’assessore al Welfare regionale Giulio Gallera. 111 casi in più rispetto al giorno precedente: mentre in altri territori il contagio rallenta, negli ultimi giorni in provincia di Como corre. Dati sempre da guardare in relazione al numero di tamponi effettuati, che continua a crescere in Regione.

Emergenza Covid 19, la situazione comasca

Facciamo quindi il punto della situazione Comune per Comune nella nostra provincia. Sono 42 i casi di positività a Mariano Comense, tra le città più colpite dopo il capoluogo. Annunciati 5 decessi e 58 persone in quarantena nonché un guarito. Situazione difficile anche a Cantù dove sono 41 cittadini infetti da virus Covid 19, 79 persone in sorveglianza attiva e 5 quelle decedute a seguito dell’infezione. A Erba sono stati certificati 34 positivi e 4 decessi dovuti a Covid 19 mentre sono 24 le persone in quarantena. Annunciato finalmente il primo guarito. Inoltre a Fino Mornasco sono 22 i casi accertati mentre i decessi purtroppo sono saliti a 4.

Brutte notizie da Albavilla

Il contagio corre ad Albavilla. Il sindaco Giuliana Castelnuovo annuncia infatti tre nuovi casi di Coronavirus e che il totale sale a 10 in paese. Inoltre un’altra persona è deceduta, così i decessi purtroppo salgono a 3.

A Proserpio i contagi salgono da 1 a 3 mentre a Cesana Brianza ci sono altri 2 positivi per un totale di 16 casi accertati.

Sul lago

Tra le situazioni più critiche sul lago c’è sicuramente quella di Tremezzina dove i casi di positività sono 22 dall’inizio dell’emergenza. Tra questi purtroppo ci sono 6 persone decedute. A Menaggio invece si confermano 9 i contagiati. Difficile situazione anche a Gravedona e Uniti con 20 casi accertati (e quaranta persone in sorveglianza attiva). Numeri simili a Dongo dove i casi accertati sono 17 (e 49 le persone in isolamento).

Un decesso a Bosisio Parini

Pochi minuti fa il sindaco di Bosisio Parini ha comunicato il primo decesso in paese per Covid-19. “Dai nuovi dati della Prefettura di Lecco risulta che i nostri concittadini risultati positivi al test del Coronavirus sono dieci – ha spiegato Andrea Colombo – E’ con grande tristezza, poi, che comunico anche la scomparsa di un nostro concittadino: il suo decesso, purtroppo, è stato causato dalle complicanze dovute al Covid-19“.

A Erba quattro decessi e un guarito

Nella consueta comunicazione, l’Amministrazione comunale di Erba ha aggiornato i dati relativi all’Emergenza Coronavirus. Attualmente in città ci sono 34 cittadini positivi, 24 persone in quarantena, 4 deceduti e una persona guarita da Covid-19.

A Canzo 11 positivi

A Canzo i cittadini positivi al Covid-19 sono in totale 11. A dichiararlo, in un video messaggio, il sindaco Giulio Nava. “L’ultima comunicazione ricevuta risale a giovedì, i casi sono 11. Ci sono persone in auto quarantena, a casa. E’ il momento di tenere duro, è indispensabile fare sacrifici. Stiamo lavorando incessantemente per affrontare l’emergenza. Canzo sta dando dimostrazione di saper creare una rete di sostegno alla comunità, ne sono orgoglioso”.

Articolo in aggiornamento