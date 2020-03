In linea con le disposizioni ministeriali e a tutela della salute di tutti i clienti, la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC invita ad accedere alle filiali solo per svolgere operazioni bancarie, finanziarie o assicurative urgenti ed indifferbili, che non possano essere compiute in autonomia attraverso gli sportelli bancomat, le aree self o Relax Banking.

Emergenza Covid-19 le disposizioni ai clienti della Cassa Rurale ed Artigiana

Vietato l’accesso alle filiali in caso di febbre, sintomi influenzali, affezioni respiratorie o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. Si comunica inoltre che da oggi, martedì 17 marzo (fino a nuove disposizioni), è prevista la chiusura di tutti gli sportelli alle 11:30. Per qualsiasi esigenza, si invita a contattare telefonicamente la propria filiale.