Emergenza Emilia Romagna: una mattinata per donare un aiuto concreto

Emergenza Emilia Romagna: raccolta beni di prima necessità per aiutare le persone colpite duramente dall'alluvione.

Emergenza Emilia Romagna, iniziativa a Bulgarograsso

Mano tesa a chi sta soffrendo, a chi ha perso tutto. L'Amministrazione comunale di Bulgarograsso ha lanciato una raccolta di beni di prima necessità per le persone colpite dall'alluvione. Una sinergia di intenti insieme al gruppo "Operativi al massimo" e la Protezione civile comunale. Chi volesse donare può portare il materiale domani mattina, venerdì 26 maggio, dalle 8 alle 10, in palestra comunale e centro civico di via del Ravarino. E' possibile portare pannolini per anziani e bambini, spazzolini, dentifricio, sapone liquido, bagnoschiuma, shampoo, farmaci generici, carta assorbente, detersivi, candeggina, stracci, guanti di lavoro, gilet rifrangenti, stivali gomma e pale.

Un volontario in partenza per i luoghi alluvionati