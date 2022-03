Emilio il pappagallo è scappato: l'appello della proprietaria

Lurate Caccivio

Emilio il pappagallo è scappato: appello per ritrovarlo.

Il giovane pappagallino di un anno e due mesi è scappato dalla sua abitazione di via Carovelli domenica. Sfruttando una finestra lasciata inavvertitamente aperta si è allontanato dalla sua proprietaria che, ora, chiede aiuto ai residenti per riuscire a riportare il calopsite a casa. «E’ un membro della nostra famiglia - racconta Paola Lo Bianco, con la voce rotta dalle lacrime - Solitamente non sta in gabbia e lo teniamo libero: domenica ho aperto la finestra, si posato sulla mia spalla ed è volato via. Potrebbe essere ovunque». Chiunque lo vedesse può segnalare la presenza di Emilio al numero 347-4514493.