Encomio a tre agenti della Polizia locale per il loro servizio

Encomio a tre agenti della Polizia locale di Olgiate Comasco.

La cerimonia

Per la prima volta l’Amministrazione comunale olgiatese ha scelto di caratterizzare la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, assegnando riconoscimenti di merito al personale. Alle 18 di martedì 20 gennaio la partecipazione alla messa, celebrata in chiesa parrocchiale dal parroco don Flavio Crosta. Poi la cerimonia in Sala consiliare. Sono intervenuti anche il Comando di Polizia locale di Lurate Caccivio, insieme al sindaco Serena Arrighi, e il Comando di Terre di Frontiera. Presenti il comandante della Guardia di finanza di Olgiate Comasco Luca Scarano e il vicecomandante dei Carabinieri di Olgiate Comasco Nicola Ocello.

Gli encomi

Visibilmente emozionati e con un pizzico di orgoglio, i tre agenti premiati hanno sottolineato l’importanza del momento. Encomio assegnato dal sindaco Simone Moretti agli agenti Maurizio Tramice e Antonio Vento per il servizio e le indagini per accertare l’identità del molestatore di una ragazzina. Un episodio avvenuto nel mese di luglio dello scorso anno nel parco comunale di Villa Peduzzi.

Encomio anche all’agente Viola Pinto, in servizio la sera dell’incendio di una palazzina in via Rosselli (lo scorso 29 settembre): la sua presenza, anche di notte e con umanità e vicinanza alle famiglie sfollate, è stata elogiata pubblicamente.

Momento emozionante

A mettere in evidenza il momento significativo è stata anche la partecipazione di ex agenti olgiatesi per anni in servizio sul territorio locale. Presenti Federico Cazzola, Sergio Casarico, Antonio Carella ed Emanuele Borgonovo. L’iniziativa degli encomi è stata accolta con favore dal nuovo comandante Fabio Fonte, che ha messo l’accento proprio sull’importanza di valorizzare il personale della Polizia locale.